Померла українка, яка входила до п'ятірки найстаріших людей світу

У віці 117 років померла найстаріша українка Христина Нагорна з Чернігівщини. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка Алла Скорик.

"Насичене в бабусі було життя. Жарт хіба - народитися у 1900! Царя пережила, дві світові війни, комуністів, застала п'ятого президента вже незалежної України. В неї понад 100 років трудового стажу, бо людей приймала до останніх днів", - йдеться у повідомленні.

Нагорна входила до п'ятірки найстаріших людей світу. Українка претендувала на статус "найстарішої у світі". Проте для цього потрібно було знайти першоджерела, які б підтвердили дату її народження.

Бабуся свого часу була відомою не тільки в районі, а й за його межами. Адже знімала переляк, пристріт, лікувала болячки, ворожила на картах. У 100 років тримала корову, а в 110 ще порала город, розводила кролів та птицю.

За своє довге життя жінка чотири рази виходила заміж, однак свого прізвища не міняла. Від першого шлюбу мала доньку, яка померла у 2000 році. Було у довгожительки також четверо онуків та дванадцять правнуків. Деякі з них живуть у Жадовому, але з прабабусею не спілкувалися.

Нагадаємо, у Берліні запустили україномовний туристичний маршрут.