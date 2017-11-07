Порошенко підписав закон про кібербезпеку

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України", ухвалений Верховною Радою 5 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Закон створює засади національної системи кібербезпеки як сукупності політичних, соціальних, економічних та інформаційних відносин разом із організаційно-адміністративними та техніко-технологічними заходами державного і приватного секторів та громадянського суспільства", - йдеться у повідомленні.

Законом визначено правові та організаційні основи забезпечення захисту життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави, національних інтересів України у кіберпросторі, повноваження і обов'язки державних органів, підприємств, установ, організацій, осіб та громадян, основних засад координації їх діяльності, а також базових термінів у сфері кібербезпеки.

Документ також визначає основні об'єкти кіберзахисту, які в сукупності складають критичну інфраструктуру країни, принципи забезпечення кібербезпеки та національна система кібербезпеки. Згідно з законом, Президент України координує діяльність у сфері кібербезпеки через очолювану ним Раду нацбезпеки і оборони України.

Зазначається, що ухвалення цього закону дозволяє впровадити комплексний підхід під егідою держави і у тісному співробітництві з приватним сектором і громадянським суспільством та створює умови для забезпечення кіберзахисту критично важливих інфраструктурних об'єктів України.

В законі враховано низку пропозицій експертів НАТО і Євросоюзу.

Нагадаємо, що Президент України підписав закон про електронні підписи та ключі.