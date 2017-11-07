Право експортувати мед отримали 67 українських компаній, - КМУ

67 українських компаній отримали право експортувати мед. Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.

Найбільша кількість господарств зареєстровано в Київській області - 11, у Дніпропетровській області - 9, Кіровоградській - 7, Одеській та Рівненській - по 5, Львівській, Хмельницькій та Херсонській - по 4, Запорізькій, Полтавській і Харківській - по 3, Вінницькій, Закарпатській та Черкаській - по 2, і по одному суб'єкту господарювання зареєстровано у Донецькій, Миколаївській, Сумській областях та Києві.

"Український мед експортується у країни Європейського союзу, СНД, Африки, Азії тощо. У минулому році наші підприємства експортували 57 тис. тонн меду, а у першому півріччі 2017 року - 37 тис. тонн", - сказав голова Держпродспожівслужби Володимир Лапа.

Також він зазначив, що при експорті в Європейський союз оператори ринку повинні виконувати вимоги базових регламентів, директив ЄС, зокрема, щодо існуючої системи безпеки продукції.

"Для того, щоб отримати право експорту, суб'єкти господарювання повинні зробити ряд кроків: оформити паспорт пасіки, отримати експлуатаційний дозвіл, затвердити свою експортну потужність і, нарешті, провести лабораторні дослідження меду", - розповів Лапа.