Правоохоронці відкрили справу за фактом вандалізму біля Вічного вогню у Києві

За фактом вандалізму біля меморіалу Вічного вогню у Києві відкрили кримінальну справу. Відповідальність за інкриміноване обвинувачення передбачає ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України. Мова йде про наругу над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого, повідомляє прес-служба київської поліції.

Санкція за це правопорушення передбачає до семи років позбавлення волі.

З місця події правоохоронці вилучили три пари будівельних рукавиць та відра.

Наразі поліцейські перевіряють, чи є записи з камер відеоспостереження з місця інциденту.

Нагадаємо, у Києві невідомі залили цементом Вічний вогонь у парку Слави.