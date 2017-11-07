Рада не підтримала постанову про звільнення Авакова

Депутати не підтримали постанову № 5041 про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ України. У сесійній залі був тільки 31 голос "за" і 102 - проти.

Відзначимо, "за" проголосували 13 позафракційних нардепів, 9 представників "Самопомочі", 8 - БПП, 1 депутат від "Батьківщини". Жодного голосу на підтримку постанови не дали фракції "Народний фронт", "Опоблок", РПЛ; групи "Партія "Відродження" і "Воля народу".

Документ з'явився в Раді у зв'язку з розвитком історії дворічної давності про закупівлю МВС рюкзаків для потреб АТО за участю сина Авакова.

Арсен Аваков займає посаду глави МВС з лютого 2014 року.

Як відомо, сина Арсена Авакова Олександра підозрюють у розтраті понад 14 млн грн бюджетних грошей при закупівлі рюкзаків для нацгвардійців у 2015 році. У цьому ж підозрюють колишнього заступника голови МВС Сергія Чеботаря та представника фірми-переможця тендера з постачання рюкзаків Володимира Литвина.

У липні 2015 року Генпрокуратура розпочала кримінальне провадження у справі про закупівлю рюкзаків для потреб АТО. Згідно з даними журналіста Романа Бочкали, МВС закупило рюкзаки по 3 тис. грн за штуку на загальну суму 14,5 млн грн. Через деякий час на YouTube з'явилося відео розмови осіб, схожих на Сергія Чеботаря та Олександра Авакова з ще однією людиною, на якому вони домовляються про постачання рюкзаків ще до проведення тендера.

Детективи НАБУ 31 жовтня здійснили обшуки вдома в Олександра Авакова, колишнього заступника голови МВС Сергія Чеботаря, а також представника фірми - переможця тендера з постачання рюкзаків Володимира Литвина. Всіх їх затримали, а через деякий час і повідомили про підозру.

У свою чергу, у МВС заявили, що обшуки НАБУ в Олександра Авакова юридично не обґрунтовані та спрямовані на дискредитацію відомства. Голова МВС Арсен Аваков заявив, що в його сина немає "ані копійки грошей з бюджету України" і в ході судового процесу це буде доведено.