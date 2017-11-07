Рада врегулювала забезпечення житлом військових, мобілізованих під час АТО

Верховна Рада України підтримала у другому читанні законопроект №4995 "Про внесення змін до законодавчих актів України з питань забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців, загиблих при виконанні обов'язків військової служби".

За документ після кількох невдалих спроб проголосували 243 нардепа, передає РБК-Україна.

Зокрема, законом передбачається упорядкувати питання забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців, які призвані на військову службу по мобілізації, на особливий період, шляхом визначення порядку, який передбачає розміщення в казармах (на кораблях) згідно із Статутом внутрішньої служби Збройних сил України. Згідно з законом, планується збереження деяких житлових прав військовослужбовців, які призвані на військову службу по мобілізації, на особливий період, шляхом запровадження норм, згідно з якими за тимчасово відсутніми військовими цієї категорії зберігається жиле приміщення більше шести місяців.

Також передбачається створення правових підстав для посилення соціального захисту сімей військових, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції (АТО). Зокрема, передбачається, що забезпечення житлом у разі потреби цієї категорії сімей здійснюється в порядку, що визначається Кабінетом міністрів України.