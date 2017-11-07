Реформи команди НАТО здійснюються у відповідь на зростання агресії від РФ, - Столтенберг

Засідання північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони значною мірою буде присвячено реформуванню командної структури Альянсу. Про це заявив у Брюсселі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє "ЄП".

Генсек Альянсу наголосив, що військове командування НАТО потребує посилення, хоча це не означає, що структура Альянсу стане подібною обсягу, який вона мала у 1980-ті роки.

"Коли змінюється світ – змінюється НАТО. Тому я не шкодую про те, що після закінчення холодної війни ми зменшили свою командну структуру. В кінці холодної війни в командуванні НАТО працювало 22 тисячі людей, об’єднані в 43 команди. Зараз у нас 7 тисяч людей в 7 командах. Ситуація принципово відмінна", - пояснив він.

На думку генсека, поточна ситуація "не відповідає викликам часу".

Очікується, що міністри оборони країни-членів НАТО домовляться про створення центру управління та планування операцій на морі, а також нової структури, що відповідатиме за логістику.

Також очікується створення окремих структур, відповідальних за захист північного флангу НАТО.

У коментарях журналістам Єнс Столтенберг визнав, що реформування командування здійснюється у відповідь на зростання російської загрози.

"Головна причина, через яку НАТО адаптується до нової ситуації, є дії Російської Федерації – незаконна анексія Криму та дії з дестабілізації на Сході України", - наголосив він.

Генсек зазначив, що у зв’язку з цим українське питання буде порушуватися, коли міністри будуть обговорювати зміни у структурі Альянсу.

"У нас була велика дискусія щодо України та навколо України на зустрічі Ради Росія-НАТО, яка відбулася кілька тижнів тому. І ми багаторазово підтверджували, що продовжуємо залишатися на позиції чіткої підтримку України", - зазначив він.

Нагадаємо, також Столтенберг сьогодні заявив, що Північноатлантичний альянс підтримує прагнення України набути повноцінного членства в НАТО.