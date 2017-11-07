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РФ відмовила Україні в екстрадиції 21 екс-беркутівця, - ГПУ

7 листопада, 2017 - 19:49
Фото Артема СЛІПАЧУКА, "День"

Російська Федерація офіційно відмовила Україні у видачі 21 колишнього співробітника спецпідрозділу "Беркут" у зв’язку з тим, що вони отримали російське громадянство.

Про це заявив керівник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає УНН.

“Відмова (в екстрадиції, - ред.) надійшла по 21 екс-беркутівцю, в тому числі, щодо Кусюка (колишнього командира київського "Беркута", - ред.)”, — сказав він.

Горбатюк уточнив, що  екс-командир київського “Беркута” Сергій Кусюк отримав російське громадянство ще 21 травня 2014 року.

Джерело: УНН
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