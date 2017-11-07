РФ відмовила Україні в екстрадиції 21 екс-беркутівця, - ГПУ

Російська Федерація офіційно відмовила Україні у видачі 21 колишнього співробітника спецпідрозділу "Беркут" у зв’язку з тим, що вони отримали російське громадянство.

Про це заявив керівник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає УНН.

“Відмова (в екстрадиції, - ред.) надійшла по 21 екс-беркутівцю, в тому числі, щодо Кусюка (колишнього командира київського "Беркута", - ред.)”, — сказав він.

Горбатюк уточнив, що екс-командир київського “Беркута” Сергій Кусюк отримав російське громадянство ще 21 травня 2014 року.