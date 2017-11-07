Школярі Києва зможуть відвідувати безкоштовний IT-факультатив

Спільно з Академією кодування, ініціатива Kyiv Smart City сьогодні запускає пілотний проект IT-факультативу в школі №61, пише The Village.

«Головна ідея проекту, який стартує наступного тижня, полягає у намаганні відкрити для школярів двері у сучасне інформаційне суспільство, навчаючи їх програмування з перших шкільних років. Навчальна програма вже апробована на курсах, які протягом року проводили у Kyiv Smart City Hub, де діти отримували знання зі Scratch та HTML / CSS», – кажуть організатори курсів.

Перший відкритий урок та презентація проекту відбудеться о 14:30 у школі №61, на вулиці Мельникова, 39.

Факультатив із програмування розрахований на дітей 9-11 років. Участь — безкоштовна.