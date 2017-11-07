Шуфрича викликали на допит у ГПУ в якості свідка

Народного депутата від "Опозиційного блоку" Нестора Шуфрича викликали на допит в Генеральну прокуратуру України в якості свідка. Про це повідомили в прес-службі ГПУ.

"Народному депутату України Шуфричу Н.І. необхідно прибути 14.11.2017 в 15:30 годині до департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України в кабінет №411, розташований в Києві, вул. Борисоглібська, 18, для участі в допиті в якості свідка в кримінальному провадженні №42014100000000209", - йдеться у тексті повістки, опублікованої на сайті ГПУ.

У той же час начальник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк у коментарі "УП" заявив, що Шуфрич викликаний на допит у справі про погрози з боку колишнього заступника глави адміністрації президента Андрія Портнова на адресу екс-нардепа від Партії регіонів Інни Богословської.

"Справа за заявою Богословської ще 2014 року про погрози на її адресу з боку Портнова", - зазначив Горбатюк.

Він додав, що причиною публікації повістки на сайті ГПУ є те, що Шуфрич давно не був на допиті.

Раніше повідомлялося, що 18.02.2014 на мобільний телефон Богословської подзвонив Портнов і почав погрожувати. На думку Богословської, ці загрози пов'язані з депутатською діяльністю та її активною політичною позицією як державного діяча".

Нагадаємо, що в січні 2015 року Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України оголосило в розшук Портнова. Він підозрюється в правопорушення за ст. 191 ч. 3 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за змовою з групою людей).