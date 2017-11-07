США продовжили на рік односторонні санкції щодо Ірану

Президент США Дональд Трамп продовжив на рік односторонні санкції щодо Ірану, введені в 1979 році. Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

"Наші відносини з Іраном ще не нормалізувалися, і процес виконання двосторонніх угод з Іраном від 19 січня 1981 року триває", - сказав Трамп.

З цієї причини американський лідер вирішив продовжити режим надзвичайного стану, оголошений виконавчим указом 12170 щодо Ірану.

Зазначимо, що 19 січня 1981 року США та Іран підписали угоди за посередництва уряду Алжиру (Алжирські угоди). Це посприяло звільненню американських дипломатів, які понад рік були в Ірані заручниками. В угодах було вказано, що США не втручатимуться у внутрішні справи Тегерана, а також розморозять банківські рахунки Ірану і знімуть торговельні санкції щодо країни. Іран своєю чергою зобов'язався виплачувати зовнішній борг перед США.

Як повідомлялося, 31 жовтня США розширили санкційний список стосовно Ірану. До оновленого списку, зокрема, потрапили окремі види збройних сил Корпусу вартових Ісламської революції.

Нагадаємо, раніше в Ірані заявили, що переговори з США за ядерною програмою маловірогідні, поки американська сторона не змінить свій підхід.