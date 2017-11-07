Стрілянина в Техасі: з’явились нові деталі щодо вбивці

Регіональний директор департаменту громадської безпеки штату Техас Фріман Мартін повідомив що перед нападом у церкві в містечку Сазерленд-Спрінґс, чоловік на ім’я Девін Патрік Келлі у текстовому повідомленні погрожував своїй тещі, інформує "Радіо Свобода".

«У цьому не було расистських мотивів, це не було через релігійні переконання», – сказав Мартін.

Він додав, що 26-річний Девін Патрік Келлі помер внаслідок вогнепального поранення після того, як у нього поцілила стороння людина.

Місцевий шериф Джо Такітт уточнив, що члени родини Келлі не були присутніми в церкві під час нападу.

Келлі, який раніше служив у війську, мав погану характеристику з боку Військово-повітряних сил через переслідування дружини та дитини, військовий суд свого часу засудив його до 12 місяців позбавлення волі. За законом США обвинувальний вирок щодо Келлі мав перешкодити йому купити зброю, але військові не змогли включити цей вирок до бази даних, що використовується для перевірки потенційних покупців зброї.

Як повідомлялося, щонайменше 26 осіб загинули в результаті стрілянини, яку вчинив 5 листопада озброєний чоловік в одній з баптистських церков в американському штаті Техас, неподалік від міста Сан-Антоніо.