Святошинський райсуд проведе процес над представником президента РФ

Над повноважним представником президента Росії в Північно-Кавказькому федеральному окрузі Олегом Белавенцевим український суд вестиме процес заочно. Про таке рішення Святошинського районного суду Києва повідомив військовий прокурор Руслан Кравченко, повідомляє "Медуза".

“Белавенцева підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України і державній зраді, а також у веденні агресивної війни. Злочин, за версією слідства, було здійснено в лютому-березні 2014 року", - йдеться в повідомленні.

Відразу після анексії Криму Росією Белавенцев став повпредом Путіна в так званому "Кримському федеральному окрузі".

Справу проти Белавенцева було направлено до суду в листопаді 2016 року, тоді ж його оголосили в розшук. Він також включений до санкційного списку України, складеного в 2016 році.

Белавенцев представляв Путіна в Криму до липня 2016 року.

З 2014 року в Україні діє закон, який дозволяє проводити заочний процес за тяжкими кримінальними статтями. Таким чином, зокрема, ведеться процес над колишнім президентом Віктором Януковичем.