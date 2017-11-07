Син Василя Стуса створив віртуальний музей про життя і творчість батька

У мережі з'явився інтерактивний віртуальний музей, в якому можна переглянути історію життя і творчості Василя Стуса.

Музей про українського поета-шістдесятника, прозаїка та правозахисника створив його син Дмитро Стус.

На сайті музею можна побачити безліч матеріалів про поета: тут опублікували копії рукописів, фотографії, листи, які він відправляв до друзів, записи деяких його виступів та мистецькі інтерпретації його творів.

На сайті передбачили і зворотній зв’язок з користувачами– студентами, вчителями та викладачами, щоб пояснювати найцікавішу інформацію для охочих.

"У віртуальному музеї ми хочемо показати, як XX століття впливало на формування Василя Стуса, і як сам поет впливав і продовжує впливати на український соціум своїми творами, вчинками і, врешті, самою присутністю. Такий погляд на історію дозволить глибше зрозуміти причини того, що відбувається в Україні та її культурі сьогодні, а також запропонувати молоді приклади пошуку себе у світі”, - зазначають автори проекту.

Проект створили на волонтерських засадах, тому поки на сайті є лише 5% матеріалів від усієї інформації, що є у авторів. Ресурс обіцяють доповнювати новими фактами та матеріалами.

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