Трамп обговорить ядерні амбіції КНДР під час візиту до Південної Кореї

Одне із центральних питань порядку денного під час візиту Трампа до Південної Кореї - ядерні амбіції Північної Кореї та торгівля з Сеулом. Він прилетів з Токіо, після того, як у понеділок заявив, що Японія зможе збивати ракети Пхеньяна з американським обладнанням, пише ВВС.

Також ключовим під час переговорів буде питання торгівлі. Президент Трамп хоче нових умов для угоди про вільну торгівлю між США та Південною Кореєю.

Він зустрінеться з президентом Мун Дже Іном, американськими військовими та місцевими політиками. Це перший президентський візит Дональда Трампа до п'яти країн Азії.

Перед поїздкою до Південної Кореї, пан Трамп написав у Twitter про "величезне військове та енергетичне замовлення" з Японії.

Попри те, що президент перебуватиме в Південній Кореї лише 24 години, це, мабуть, найбільш символічна зупинка в його азіатському турне, каже кореспондент BBC у Сеулі Робін Брант.