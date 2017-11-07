Трамп заявив про намагання посадити КНДР за стіл переговорів

США готові застосувати увесь спектр військової сили, щоб відвернути можливу атаку з боку Північної Кореї, однак поки Вашингтон намагатиметься вживати "усі доступні засоби" невійськового характеру в протистоянні з КНДР. Про це президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, 7 листопада, під час спільної прес-конференції з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном у Сеулі після завершення переговорів, повідомляє агентство Reuters.

Перед початком зустрічі Трамп наголосив, що питання КНДР є "першим і центральним" на порядку денному його дводенного візиту до Сеула. Він також уникнув своєї типової гострої риторики на адресу Пхеньяна та північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Після завершення розмови із Мун Чже Іном Трамп зазначив, що КНДР має сісти за стіл переговорів. "Північній Кореї є сенс сісти за стіл і укласти угоду, яка буде хорошою для людей Північної Кореї та для людей всього світу", - цитує Трампа інформагенція AFP. Він назвав Північну Корея "глобальною загрозою, яка вимагає глобальних дій".

Водночас Трамп похвалив лідера Китаю Сі Цзіньпіна, зазначивши, що той був "дуже, дуже корисним" і що в процесі врегулювання ситуації навколо КНДР досягнуто "значного поступу".

Мун Чже Ін, своєю чергою, заявив, що Південна Корея поділяє спільне зі США бачення, що тиск на Північну Корею має зростати, поки вона не відмовиться від "своєї ядерної програми".

Перед початком переговорів південнокорейський лідер висловив сподівання, що візит президента США допоможе подолати кризу навколо ядерної програми Пхеньяна. "Я сподіваюся, що ваш візит до Кореї та до Азійсько-Тихоокеанського регіону слугуватиме нагодою зменшити побоювання корейців через провокації КНДР, а також стане поворотним пунктом у розв'язанні ядерної проблеми Північної Кореї", - заявив Мун Чже Ін під час прийому Трампа в Синьому домі, президентській резиденції, цитує агентство AP.

Ще однією важливою темою зустрічі Трамп назвав питання торгівлі. Перед початком переговорів він зазначив, що одна з вагомих причин, чому він прибув до Південної Кореї, - бажання "створити багато робочих місць в США", Трамп похвалив купівлю Сеулом американського озброєння.

Південна Корея є другою країною, яку відвідує Трамп під час свого 12-денного азійського турне. Перед цим американський президент перебував у Японії. В програмі турне також візити до Китаю, В'єтнаму та Філіппін. Напередодні Сеул оголосив про запровадження додаткових санкцій проти представників банківського сектора КНДР.

Читайте також: Азійський марафон Трампа