У ФРН конституційний суд зміцнив право бундестагу контролювати уряд

Уряд Німеччини зобов'язаний публічно відповідати на запити депутатів бундестагу, в іншому випадку парламент країни не зможе виконувати свою наглядову функцію за діяльністю членів уряду.

Відповідне рішення оголосив у вівторок, 7 листопада, Федеральний конституційний суд у Карлсруе, повідомляє DW.

Право парламентарів на отримання інформації обмежено тільки випадками, коли розголошення відомостей може загрожувати державним інтересам, випливає з постанови.

"Сьогоднішній вердикт веде до зміцнення парламентських прав на інформування", - зазначив голова суду Андреас Фоскуле.

Нинішнє рішення стало відповіддю на скаргу депутатів від партії "Союз-90"/"зелені".

У 2010 році вони робили запит про домовленості уряду і концерну Deutsche Bahn по одному із залізничних інвестиційних проектів, а також про заходи нагляду за фінансовими інститутами в країні.

Суд в Карлсруе визнав, що уряд ФРН "без достатніх підстав" відповів на питання депутатів не повністю, причому на деякі з них не відповів взагалі.