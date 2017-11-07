В Опитному горів склад боєприпасів бойовиків

У селищі Опитне Донецької області горів склад боєприпасів бойовиків.

Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю і координації, передає прес-центр штабу АТО.

"Внаслідок порушення заходів безпеки під час зберігання та поводження із боєприпасами виникла пожежа на складі боєприпасів НЗФ ОРДО в районі населеного пункту Опитне. Наслідками пожежі стали вибухи та розліт боєприпасів. Під цей "обстріл" потрапив Київський район та північна частина населеного пункту Донецьк. Відзначені багаточисельні пошкодження житлових будинків та інфраструктури міста", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, в СЦКК попередили, що бойовики можуть вдатися до провокацій у Донецькій області щодо мирного населення з метою скомпрометувати і звинуватити в цьому Збройні Сили України і зірвати "шкільне перемир'я".