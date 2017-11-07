У парламенті Британії закликали визнати Голодомор геноцидом українців

У парламенті Великої Британії закликали визнати сталінський Голодомор геноцидом українського народу, повідомляє УНІАН.

Так, член правлячої Консервативної партії в Палаті громад Паулин Лейте висловила сподівання, що британська влада визнає штучний голод в Україні за часів Сталіна геноцидом.

"Я перебуваю сьогодні тут, щоб нагадати колегам про це злодіяння, яке відбулося в Україні в 1932-1933 роках, і знову закликати, щоб уряд визнав цей політизований прояв зла геноцидом. Голодомор був спеціально організованої Йосипом Сталіним кампанією, щоб знищити значну частину українського населення", - зазначила Лейте.

Лийте зазначила, що, чисельність жертв Голодомору становить від 7 до 10 мільйонів загиблих. Крім того, член Палати громад зауважила, що дії Сталіна, зокрема, закриття східного кордону України, щоб зупинити переміщення українських селян в Росію в пошуках їжі, є ознакою політики проти ідентичності, традицій і культури українців, яка сьогодні називалася б етнічними чистками.

"Голодомор в Україні є прикладом злочину, викликаного політичною ідеологією", - додала парламентар.

Лейте закликала уряд Великобританії приєднатися до 17 країн, які вже визнали Голодомор геноцидом.

Член Лейбористської партії Стівен Паунд виступив на підтримку консерваторки.

"Те, що відбулося в Україні під час Голодомору, було геноцидом, не більше, не менше. Це був цілеспрямований геноцид, який знищив покоління, але не знищив українського народу, його гордість, мужність і силу", - сказав Паунд.

Крім того, член Шотландської національної партії Карол Монаган наголосила, що уряд Шотландії продовжує дотримується позиції підтримки України та висловлює солідарність із українським народом.

Присутній на дебатах представник чинного уряду Великої Британії зазначив, що на думку уряду, визнання Голодомору геноцидом має ґрунтуватися на судовому процесі.