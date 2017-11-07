У Roshen повідомили суму податків корпорації за підсумками січня-жовтня 2017 року

Корпорація Roshen за підсумками січня-жовтня 2017 року виплатила 1,213 млрд грн податків до бюджету України. Про це повідомляє видання "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформацію прес-центру корпорації.

Зокрема, надходження від податку на прибуток з цієї суми становили 296,6 млн грн, військовий збір - 10,5 млн грн, ПДВ - 634,1 млн грн. А єдиний соціальний внесок становив 135 млн грн.

До місцевих бюджетів компанія сплатила 136,6 млн грн, з яких надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) становили 126,4 млн грн, а податок на землю - 10,2 млн грн.

"Переважно (близько 90-95%) податки сплачуються до державного бюджету України. Решта виплачується до бюджетів тих країн, де є представництва копанії "Рошен", а саме: Польщі, Угорщини, Литви, Росії, Казахстану, Румунії, Болгарія", - наголосили у Roshen.

У 2016 року корпорація сплатила 1,545 млрд грн податків, а 2015 році - 1,337 млрд грн.

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