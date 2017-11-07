У САП вважають, що суд обрав надто м'який запобіжний захід для фігурантів "справи рюкзаків"

До Апеляційного суду міста Києва надійшло оскарження рішення Солом'янського районного суду Києва у "справі рюкзаків" з боку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Згідно з рішенням райсуду, всіх трьох фігурантів провадження відпустили під особисте зобов'язання. Про незгоду із таким рішенням САП повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

САП вважає особисте зобов'язання занадто м'яким запобіжним заходом і таким, що не відповідає тяжкості кримінального злочину.

"Прокурори наполягатимуть на своїй позиції, викладеній у суді першої інстанції", - наголошується в повідомленні, тобто на утриманні підозрюваних під вартою.

Минулого тижня прокурор САП Олександр Снєгірьов заявляв, що в САП незадоволені рішенням суду, але його неможливо оскаржити.

Нагадаємо, НАБУ оприлюднило схему закупівлі "рюкзаків Авакова".