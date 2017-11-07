У столиці Афганістану група озброєних невідомих напала на місцеву телестудію

Група озброєних невідомих напала у Кабулі на місцеву телевізійну студію, де знаходиться приватний телеканал Shamshad. В результаті атаки є загиблі і поранені, повідомляє BBC.

За даними місцевої поліції, бойовики застосовували автоматичну зброю та гранати.

Журналіст, якому вдалося втекти від нападників, каже, що зловмисники все ще залишаються в будівлі телеканалу.

"Деякі з моїх колег вбиті, є поранені. Мені вдалося втекти", - розповів він.

Зараз у будівлі перебувають близько ста осіб. В афганській поліції повідомили, що напад почався з вибуху біля головного входу, після чого бойовики увірвалися всередину і відкрили стрілянину. При цьому одного з нападників вдалося застрелити.