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У столиці Афганістану група озброєних невідомих напала на місцеву телестудію

7 листопада, 2017 - 12:50
фото Reuters

Група озброєних невідомих напала у Кабулі на місцеву телевізійну студію, де знаходиться приватний телеканал Shamshad. В результаті атаки є загиблі і поранені, повідомляє BBC.

За даними місцевої поліції, бойовики застосовували автоматичну зброю та гранати.

Журналіст, якому вдалося втекти від нападників, каже, що зловмисники все ще залишаються в будівлі телеканалу.

"Деякі з моїх колег вбиті, є поранені. Мені вдалося втекти", - розповів він.

Зараз у будівлі перебувають близько ста осіб. В афганській поліції повідомили, що напад почався з вибуху біля головного входу, після чого бойовики увірвалися всередину і відкрили стрілянину. При цьому одного з нападників вдалося застрелити.

Джерело: BBC
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