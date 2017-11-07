У транспортній системі Києва з’являться нові трамваї, - КМДА

З метою створення альтернативи міським маршруткам, київська міська державна адміністрація планує закупити у Польщі трамваї Pesa. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає прес-служба КМДА.

"Ми не будемо воювати з маршрутками. Ми їх просто витиснемо доступним, комфортним і сучасним громадським комунальним транспортом", - зазначив мер Києва.

За його словами, Київ закуповує польські трамваї Pesa 5-го покоління з низькою підлогою, кондиціонерами, Wi-Fi, які також мають тихий хід.

Кличко додав, що до кінця року столична влада планує укомплектувати рухомий склад на лінії швидкісного трамвая виключно сучасними трамваями п'ятого покоління.

Крім того, додав Кличко, столична влада при закупівлі польських трамваїв висунула умову - запуск у Києві сервісного центру для їх обслуговування.

"А в планах на майбутнє - підприємство великогабаритної збірки трамваїв у Києві. І впевнений, що вже незабаром містом рухатимуться трамваї, на яких буде написано «зроблено в Україні», «зроблено в Києві»", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, у Китаї запустили трамвай з гібридним двигуном.