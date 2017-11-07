Учасники Форуму про масштаби та схеми тіньової економіки висунули вимоги до влади

Коаліція «За детінізацію економіки», до складу якої входять 25 бізнес-асоціацій, виступила співорганізатором II відкритого економічного форуму "Масштаби та схеми тіньової економіки" у Києві. Адже розмір тіньової економіки за час від І форуму кардинально не змінився, представники тіньової економіки чинять негласний опір реформам з детінізації, й практично не реалізовано більшість напрацювань Міністерства фінансів України, уряду або парламенту, які б сприяли детінізації економіки. «Які за таких умов можуть бути іноземні інвестиції? Тут би своїх легальних підприємців не розгубити», - зауважив в анонсі форуму Геннадій Чижиков, голова Української торгово-промислової палати, на якому зібралися близько півтисячі представників профільних бізнес-асоціацій країни.

Організатори Форуму - активісти коаліції «За детінізацію економіки», платформи «Податки для економічної свободи», коаліції «За ліберальну податкову реформу», всеукраїнської Аграрної Ради ще раз поставили перед владою пряму вимогу діяти на шляху реформ з детінізації та не зволікати з імплементацією конкретних рішень. Спікери форуму спиралися на дослідження експертів РПР та «CASE-Ukraine» В. Дубровського «Порівняльний аналіз фіскального ефекту від застосування інструментів ухилення/уникнення оподаткування в Україні та Андрія Саварця «Основні схеми незаконного ввезення товарів в Україну: причини та умови, шляхи подолання». А моніторинг Світового Банку «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах» показав обсяги тіньової оренди землі, який експерти виміряли за допомогою аерокосмічної зйомки.

Учасники форуму назвали основні способи «вирощування» тіні в Україні - переміщення прибутку до «податкових гаваней» («офшорів»), контрабанда (маніпуляції з митною вартістю товарів, перерваний транзит, зловживання правом безмитного пересилання та провезення товарів, відсутність контролю ланцюжка продажу імпортних товарів), розкрадання ПДВ, зловживання спрощеною системою оподаткування з боку крупного бізнесу. За підрахунками експертів, обсяг офшорних схем в Україні становить 260-320 млрд.грн. на рік, втрати бюджету від них – 50-65 млрд.грн на рік. А обсяг тіні в частині порушення митних правил та контрабанди сягає 80-230 млрд.грн. на рік, від чого бюджет втрачає 25-70 млрд.грн.

«Контрабанда - це наркотик для країни, адже ми відчуваємо: нема кому працювати, нема кому купувати, країна вмирає від передозу контрабанди, й у нас майже немає часу на виправлення ситуації, - закликав співзасновник Коаліції за детінізацію», голова Української бізнес-асоціації Володимир Чеповий. - Контрабанда буде високою до тих пір, поки є умови для реалізації контрабандного товару, адже контрабанду можна легко продавати без контролю ланцюжка поставок від імпортера до продавця. Сьогодні такі законоепроекти є й ми їх підтримуємо».

На форумі йшла мова й про втрати від тіньової оренди сільськогосподарських земель і продукції. За оцінками аграріїв, зроблених на основі даних ДФС, втрати бюджету становлять мінімум 16 млрд грн на рік. «Статистика показує, що ДФС програє в судах близько 60% справ з оскарження податкових повідомлень-рішень, тобто служба продовжує сповідувати принцип солідарної відповідальності платників податків, коли легально працюючі підприємства відповідають за себе і за того хлопця, якого важко зловити, - сказав заступник голови Всеукраїнської аграрної Ради Михайло Соколов.

Як повідомив на Форумі міністр фінансів України Олександр Данилюк, Мінфін продовжує роботу над комплексною реформою ДФС, реформою митниці, створенням Служби фінансових розслідувань, імплементацією плану BEPS та приєднанням до багатосторонньої угоди MLI (щодо внесення змін до конвенцій про уникнення подвійного оподаткування. «Зараз принципове питання - коли буде створена Служба фінансових розслідувань? Для цього треба приймати законопроект, і, я сподіваюсь, що це буде зроблено найближчим часом. Ми вже працюємо з нашими американськими та італійськими партнерами для того, щоб вони допомогли нам створити цю службу», - сказав міністр. Також він зазначив, що метою проекту з реформування ДФС є повна заміна її складу, тобто, щоб всі конкурси пройшли прозоро, і щоб до податкової прийшли нові люди, які вибудували б новий рівень довіри між громадянами та Урядом.

«Скільки є часу в України – 1-2 роки до соціального вибуху, тому негайно треба вносити закон про податок на виведений капітал, як дієвий інструмент боротьби з офшорами», - зауважив Олександр Соколовський, почесний президент Асоціації "Укрлегпром". «Боротьба з тінню – це продовження Майдану, - наголосив експерт РПР, директор Інституту соціально-економічних досліджень Ілля Несходовський. – Ті, хто хочуть контролювати тіньову економіку – убивають економіку України». Олександр Пасхавер, радник президента України попередив, що тінь буде вести «оборонні дії»: «Вони будуть, допоки ми системно не змінимо цінності (адже верховенство права – це стан громадян) та інститути в державі. Нам прийдеться робити одні й ті ж реформи багато раз, й нам знадобляться настирливість та терпіння».

Закриваючи II економічний форум, координатор платформи «Податки для економічної свободи» Олег Лиховід як співорганізатор запросив долучитися до проекту резолюції Форуму на сайті та анонсував, що наразі досягнуто домовленість про створення найширшого об’єднання українського бізнесу - Української Ради Бізнесу, в якій очікується близько 60 учасників-асоціацій, представників близько 20 галузей економіки: “Аби не втрачати темпу і тиску на державні органи влади у реформуванні економіки”, - зазначив Олег Лиховид.

Довідка: За даними МЕРТ розмір тіньової економіки в Україні становить 37% від офіційного ВВП. За оцінками міжнародної асоціації дипломованих сертифікованих бугалтерів (АССА) в 2016 році 1, 1 трильйона гривень пройшли повз державний бюджет, що становить майже 46% ВВП країни за 2016-ий рік. Якщо усі "детінізовані податки" були б розподілені виключно на зарплати бюджетникам (в Україні нараховується близько 3 мільйонів осіб) та пенсіонерам (близько 13,4 мільйонів) – то на одну особу припаде додатковий 141 долар на місяць.

Нагадаємо, І економічний форум «Економічні реформи: порядок денний, пріоритети бізнесу», орагнізований представниками коаліції «За детінізацію економіки», платформи «Податки для економічної свободи» та коаліції «За ліберальну податкову реформу» відбувся 10 березня 2017 року у Києві.

За півроку організатори ІІ економічного форуму в листопаді 2017 року провели таку громадську та експертну роботу: напрацювали разом з міністерством фінансів України комплексний план реформування митниці та законопроект з лібералізації ринку РРО (смартфони та планшети у якості касових апаратів); експертували та підтримали законопроект щодо ліквідації податку на прибуток та переходу до оподаткування лише виведеного капіталу (проект одноголосно схвалено Камбіном та чекає на розгляд на Нацраді реформ).

Коаліція «За детінізацію економіки» напередодні ІІ економічного форуму провела широкі публічні обговорення та погодила зі стейкхолдерами пріоритети в реформаторських ініціативах – збереження спрощеної системи оподаткування, але унеможливлення користуватися нею для ухилення від оподаткування великому бізнесу; розширення фіскалізації на високоліквідні товари та торгові точки з порівняно великою торговою площею; налагодження механізму контролю ланцюга постачання імпорту.