Українець став абсолютним чемпіоном світу з бодібілдингу

Збірна України здобула три нагороди чемпіонату світу з бодібілдингу серед чоловіків, що з 2 по 6 листопада проходив в місті Бенідормі (Іспанія).

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Двічі на найвищу сходинку п'єдесталу світової першості підіймався українець Дмитро Горобець.

Спочатку він здобув перемогу у своїй ваговій категорії у дисципліні "менс фізик", а потім був визнаний найкращим і в абсолютній першості.

Іще один наш співвітчизник - Володимир Бірук, став срібним призером змагань з бодібілдингу серед спортсменів до 100 кг.

Нагадаємо, що збірні України з шахів вибороли дві медалі на командному ЧЄ.