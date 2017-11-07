Український мультик "Причинна" поїде на фестиваль у Греції

Український короткометражний анімаційний фільм Андрія Щербака "Причинна", який уже має фестивальні здобутки, візьме участь у конкурсах кінофестивалів у Греції та Йорданії.

Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

"Стрічку "Причинна" відібрано до конкурсної програми 3-th Animation Marathon, що пройде з 9 по 12 листопада у Греції, та на кінофестиваль в Йорданії Karama Human Rights Film Festival, який пропагує захист прав людини і відбудеться з 5 по 10 грудня в місті Амман", - йдеться у повідомленні.

Свою першу нагороду – Спеціальний приз журі – стрічка отримала на Міжнародному фестивалі анімаційних фільмів "КРОК" (це перша нагорода українського фільму на цьому фестивалі після призу Гран-прі, який отримав фільм "Йшов трамвай №9" режисера Степана Коваля у 2002-му році).

4 листопада "Причинна" здобула перемогу на фестивалі "Кіномаршрут" у міжнародній анімаційний програмі, ставши Найкращим анімаційним фільмом.

Національна прем'єра картини відбулася на Одеському міжнародному кінофестивалі в рамках Національної конкурсної програми короткометражних фільмів. "Причинну" було також представлено в рамках Національної конкурсної програми кінофестивалю "Молодість. Пролог".

Крім українських, мультфільм взяв участь у фестивалях Боснії і Герцеговини та Південної Кореї. Він також був представлений на Українському стенді на кіноринку Mifa Market Міжнародного фестивалю анімаційних фільмів у м. Ансі (Франція).

МультФільм "Причинна" створений за мотивами однойменної поетичної балади Тараса Шевченка. За сюжетом, війна розділяє закоханих. Молода наречена, не витримавши розставання, втрачає розум і помирає. Молодий повертається живим і неушкодженим, але, побачивши загибель коханої, розбивається на смерть. Та попри все, ці двоє залишаються разом назавжди.

Картина створена компанією "Магіка Фільм" за підтримки Держкіно України. Андрій Щербак є режисером, автором сценарію та художником-постановником стрічки. Продюсер картини – Геннадій Кофман.