Урядовий квартал у центрі Києва перебуває під посиленою охороною Нацполіції

У зв'язку із масовими заходами, що проходять зранку, 7 листопада, урядовий квартал у центрі Києва взяли під посилену охорону Національної поліції, повідомляє Укрінформ.

Так, близько півсотні поліцейських чергують під стінами приміщення комітетів Верховної Ради по вулиці Садовій. Така ж кількість правоохоронців зосереджена вздовж вулиці Шовковичної. Ще близько двохсот охороняють будівлю парламенту переважно по периметру.

Крім того, по два десятки поліцейських чергують з обох боків вулиці Грушевського (від Шовковичної до Липської), де досі розміщені понад 20 наметів мітингувальників. На вході до наметового містечка з боку вулиці Садової встановлена рамка-металошукач. Також працюють кінологи зі службовими собаками.

Інша частина наметового містечка учасників акції зосереджена у Маріїнському парку.

Загалом ситуація станом на 9.15 залишається спокійною. В зоні акції протесту перебуває наразі до півтисячі осіб.

Зазначимо, 6 листопада розпочався пленарний тиждень Верховної Ради.