Ув’язнений у в’язниці РФ кримчанин Лугін просить про екстрадицію в Україну

Андрій Лугін, якого ув’язнили у одній із в’язниць РФ, звернувся до президента України, ООН, Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), правозахисників і журналістів з проханням про його екстрадицію в Україну. Про звернення ув’язненого повідомила його дружина Ірина Лугіна, передає "Радіо Свобода".

"Це звернення ‒ це крик душі, вже немає сил кудись звертатися, нам пишуть відписки. Він просить передати його в Україну для подальшого захисту прав у своїй кримінальній справі та зміни вироку", ‒ зазначила дружина.

У зверненні Лугін просить вирішити питання всіх жителів Криму, яким "силоміць нав’язали громадянство Російської Федерації".

"У зв'язку з тривалим порушенням прав людини (з 2014 року) розглянути можливість «пріоритетності» колективного звернення і винесення остаточного рішення за фактами «визнання громадянами Російської Федерації» в можливо короткі терміни ‒ чим раз і назавжди у Росії заберуть можливість перешкоджання поверненню громадян України в Україну і відновлять суверенні права, які порушує Російська Федерація з березня 2014 року", ‒ звернувся ув’язнений.

Раніше стало відомо, що Андрій Лугін отримав відмову на прохання про переведення на територію України від офісу уповноваженого з прав людини в Росії. Причина відмови ‒ нібито російське громадянство ув’язненого.

Наприкінці квітня повідомлялося, що екс-депутат Керченської міськради Андрій Лугін, який відбував на той момент покарання у СІЗО Сімферополя, здійснив спробу суїциду при спробі етапувати його в Росію.

Лугін був засуджений у 2010 році на довічне ув’язнення. Суди двох інстанцій визнали його винним у вбивстві та участі в злочинному угрупованні Андрія Лаптєва, яке діяло в Керчі в 90-х роках.