В Естонії затримали громадянина РФ, якого підозрюють у підготовці кібератаки та роботі на ФСБ

На прикордонному пункті в Нарві минулими вихідними затримали громадянина Росії, якого підозрюють у підготовці кібератаки та роботі на ФСБ. Про це повідомляє сайт поліції безпеки Естонії.

Правоохоронці вважають, що метою кібератаки мали стати держустанови Естонії, передає "Еспресо".

Вже в понеділок, 6 листопада, Харьюський повітовий суд заарештував росіянина за клопотанням місцевої прокуратури.

Прокурор Інна Омблер зазначила, що завдяки затриманню росіянина вдалося запобігти значним збиткам.