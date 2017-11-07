В Одесі жінку оштрафували на 3,6 млн грн за порушення умов транзиту авто через митницю

Приморський райсуд Одеси відмовив у задоволенні позовної заяви Світлани Н. до Одеської митниці ДФС, яка оштрафувала власницю автівки з литовським номером на рекордну суму у 3,6 млн грн за порушення умов транзиту через митну територію України.

Про це повідомляє прес-служба Приморського районного суду міста Одеси.

"Постановою Приморського районного суду міста Одеси відмовлено в задоволенні позовної заяви Світлани Н. до Одеської митниці ДФС про скасування постанови по справі про адміністративне правопорушення, якою на неї, як на водія автомобілю Cadillac Escalade, державний номерний знак Литовської Республіки, було накладено штраф в розмірі 3 651 387, 15 грн за порушення умов транзиту через митну територію України", - йдеться у повідомленні.

Державна фіскальна служба під час винесення постанови керувалася тим, що автівку на територію України тимчасово завезла інша людина, тож, Світлана не мала права користуватися таким транспортним засобом. Суд погодився з цією позицією.

Адвокат позивачки Назар Ужвій в Facebook пообіцяв, що в найближчі дні він подасть апеляцію.

"Протягом 10 днів ми подаємо апеляцію. Це, мабуть, найбільш громіздка і резонансна справа", - зазначив адвокат.

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