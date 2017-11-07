В Житомирі відбулась Міжнародна хореографічна асамблея ім. Н. Скорульської

У Житомирі з 4 по 6 листопада проходила Міжнародна хореографічна асамблея ім. Н. Скорульської . Участь в ній взяли танцюристи з семи областей України та чотирьох держав: Грузії (ансамбль фольклорного танцю «БАГРАТІ», м. Кутаїсі), Болгарії (Ансамбль фольклорного танцю «СЕВЕРНЯЦИ», м. Монтана), Республіки Білорусь (Народний ансамбль танцю «VIDA», м. Гомель) та Польщі (танцювальна Студія «Фейм», м. Плоцьк). Урочисте відкриття відбувалося у Житомирській обласній філармонії ім. С.Ріхтера. А 5 листопада у Житомирському облмуздрамтеатрі ім. І. Кочерги проходив конкурс, майстер-класи від провідних хореографів України та світу, хореографічний форум для керівників колективів. Організатором асамблеї стала Громадська організація «Центр хореографічного мистецтва ім. Н.Скорульської» (керівник – Інна Бурдейна). Її підтримала обласна та міська влада, Міністерство культури України.

В урочистому відкритті Міжнародної Хореографічної Асамблеї взяв участь Віце-прем`єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. Наступного дня на відкриття Міжнародного Конкурсу хореографічного мистецтва ім. Н. Скорульської завітав Міністр культури України Євген Нищук.

Гала-концерт Асамблеї відбувся 6 листопада у театрі імені І. Кочерги. У залі - яблуку ніде впасти. Охочих насолодитися кращими номерами юних танцюристів-переможців виявилося дуже багато. І ,звісно, всі з нетерпінням чекали виступу прими-балерини Національної Опери України, Заслуженої артистки України Катерина Кухар, яка виступала разом з артистом Національної Опери України Олександром Стояновим. Додам, що саме Катерина Кухар була голова журі. Серед суддів Асамблеї - Заслужена артистка України Тісато Ісікава – суперфіналістка телепроекту «Танцюють всі – 4», яка також виступила на гала-концерті.

Юні митці, які стали переможцями, отримували нагороди, оплески зали за свої талановиті виступи. Під час Гала-концерту мер Житомира Сергій Сухомлин відзначив Кубком міського голови танцювальну студію «ФЕЙМ» з міста-побратима Плоцьк (Польща).

Оксана Климчук, Житомирська область, фото автора.