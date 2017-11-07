Влада Іспанії не порушує верховенство права, - Юнкер

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер не вважає, що іспанський уряд порушує принцип верховенства права своїми діями щодо лідерів Каталонії. Про це він сказав в ефірі бельгійського каналу VRT, передає ЄП.

"Я не бачу того, щоб іспанська влада порушувала верховенство права. Навпаки, радше закон порушують ті, хто не поважає конституційний лад Іспанії", - заявив Юнкер.

У відповідь на запитання, чи вірить він у гарантії чесного суду в Іспанії, президент Єврокомісії заявив, що довіряє судовій системі як Бельгії, так і Іспанії.

Він наполягає, що питання Каталонії не стосується Європи.

"Те, що відбувається у Каталонії, іспанському регіоні, до якого я відчуваю велику симпатію, не стосується Європи, оскільки рішення випливає з внутрішнього конституційного і юридичного порядку Іспанії", - наголосив Юнкер.

За його словами, "Європейська комісія дотримується обережної позиції, можливо, не тієї, на яку сподівалися всі, але Європейський Союз - це союз, що діє на правових нормах, яких треба дотримуватися".

Нагадаємо, віце-прем'єр Бельгії заявив, що міжнародне співтовариство має уважно стежити за Іспанією, щоб переконатись, що відсторонений від влади лідер Каталонії отримає у Мадриді справедливий судовий розгляд.