ВРУ підтримала у першому читанні проект Виборчого кодексу України

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроект №3112-1 "Проект Виборчого кодексу України". У залі було 226 голосів “за”. Про це повідомляє "112 Україна".

Законопроект підготував авторський колектив на чолі зі спікером ВРУ Андрієм Парубієм. До роботи над текстом долучилися представники БПП Олександр Черненко, “Народного фронту” - Леонід Ємець, нардеп І-VII скликань Юрій Ключковський, представник Інституту законодавства ВРУ Наталія Богашева та представник громадської організації Л. Колісецька.

Представляв документ у сесійній залі нардеп від БПП Олександр Черненко.

"На парламентських виборах ми пропонуємо систему регіональних відкритих списків - це коли Україна ділиться на 27 виборчих регіонів. У кожному із цих регіонів партії висувають свої списки, виборець обов'язково голосує за одну із цих партій і за бажанням, це вже його добра воля, - за когось із кандидатів, кого партія висунула саме в цьому регіоні. Таким чином рейтингуючи цих кандидатів, - це коли керівник партії не може вплинути на місце кандидата у списку на шанси його проходження, а на це впливає виключно виборець", - сказав він.

Нардеп додав, що у документі передбачено гендерні квоти: у кожній п'ятірці загальнонаціонального списку має бути не менше двох осіб протилежної статі.

Окрім того, у законопроекті розділяється поняття інформування виборців та агітація.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект пропонує запровадити "відкриті" списки кандидатів. Це вимагає створення регіональних виборчих округів, водночас планують стимулювати загальноукраїнський характер політичних партій.

Партія висуває єдиний список кандидатів, затвердивши його на своєму з'їзді. Із цього переліку партія формує регіональні списки кандидатів для кожного виборчого регіону. Регіональний список кандидатів має нараховувати щонайменше п'ять кандидатів.

ЦВК розподіляє мандати серед тих кандидатів, які здобули від 4% голосів виборців - спочатку між кандидатами з регіональних списків, а потім - із загальнодержавних.

Для цього ЦВК встановлює загальну кількість невикористаних голосів виборців, поданих у загальнодержавному виборчому окрузі на підтримку виборчого списку кожної партії, та ділить їх на виборчу квоту.

Проект передбачає аналогічну систему для виборів депутатів до ВР Автономної Республіки Крим - вибори проводяться за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками кандидатів у депутати у багатомандатних виборчих округах від регіональних організацій політичних партій.

Антикорупційний комітет дав законопроекту позитивний висновок - корупціогенних факторів немає. Разом з тим, висловили зауваження: зокрема варто деталізувати, як саме президент буде враховувати позиції фракцій та груп при формуванні Центрвиборчкому.

У Головному науково-експертному управлінні розкритикували те, що документ містить норми про правовий статус ЦВК, а також запропоновану процедуру підготовки претендентів до складу виборчих комісій.

Так, документ передбачає, що ЦВК займається ліцензуванням діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, а також контролює додержання ліцензійних умов. Окрім того, поняття "навчання" і "підготовка" не розмежовуються.

Саме це піддали критиці. Адже йдеться про створення прошарку населення, який професійно займається проведенням виборів та референдумів. А якщо людина не може отримати сертифікат, то вона не зможе стати членом окружних виборчкомів.