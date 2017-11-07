ВРУ звільнила український кінематограф від ПДВ до 2023 року

Український парламент ухвалив у цілому законопроект №3238-д про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки кінематографії в Україні. Таке рішення підтримали 228 народних депутатів (першого разу - 221 голос). Про це повідомляє "112 Україна".

Документ передбачає до 1 січня 2023 року звільнення від оподаткування податком на додану вартість виробництво національних фільмів та озвучених українською іноземних, роботи з виготовлення архівів національних фільмів та фільмів, створених на території України. Це також стосується типажування національних та озвучених українською мовою іноземних фільмів; самого дублювання чи озвучки фільмів українською, а також роботи із збереження, відновлення та реставрації національної кінематографічної спадщини.

Так само тимчасово звільняються від податку на додану вартість публічні сповіщувачі при демонструванні чи розповсюдженні національних фільмів.

Окрім того, до початку 2023 року на територію України можна буде імпортувати ряд товарів без мита. У документі наводиться перелік:

кіноплівка, експонована та проявлена, із звуковою доріжкою або без звукової доріжки, або яка складається лише із звукової доріжки,

плівки у рулонах, котушках або у вигляді стрічок для кiнематографiї або фотозйомки,

бобiни, котушки та аналогiчнi вироби для намотування фото- та кiноплiвок або стрiчок, плiвок тощо,

апаратура передавальна для радiомовлення або телебачення, до складу якої входять або не входять приймальна, звукозаписувальна чи звуковiдтворювальна апаратура; телевiзiйнi камери; цифровi камери та записувальнi вiдеокамери,

частини передавальної апаратури для радіомовлення або телебачення, зокрема антени,

лiнзи, призми, дзеркала та iншi оптичнi елементи з будь-яких матерiалiв, оправлені, для iнструментiв або апаратури, крiм таких елементiв, з оптично необробленого скла (зокрема йдеться про об'єктиви для камер, проекторiв або фотозбiльшувачiв чи фотозменшувачiв),

кінокамери та кінопроектори, з пристроями звукозаписування чи звуковідтворення або без них,

апаратура та обладнання для фото- або кінолабораторій; негатоскопи; екрани проекційні,

лампи (світильники) та освітлювальне обладнання, включаючи прожектори та їх частини; світлові вивіски, світлові покажчики, табло з назвою або адресою і подібні вироби, що мають умонтоване джерело світла та їх частини.