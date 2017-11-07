ЄБРР прогнозує зростання ВВП України до 3% у 2018 році

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) оцінив зростання ВВП України в 2018 році до 3%.

Про це йдеться у звіті ЄБРР, передає 112 Україна.

"У прогнозі ЄБРР за регіональними економічними перспективами говориться, що економіка України зросте на 2% в 2017 році і на 3% у 2018 році. Найкраще споживання домашніх господарств, більш висока реальна заробітна плата і зростання валового основного капіталу називаються факторами впливу", - йдеться у документі.

У той же час ЄБРР відзначає падіння реального експорту і промислового виробництва в 2017 році, а інфляція споживчих цін залишається високою і становить 16% у річному обчисленні у вересні 2017 року.

Крім цього у доповіді підкреслюється, що банківська система України стала стабільною протягом 2017 року, однак кредитування реального сектора залишається слабким.

Нагадаємо, що ЄБРР допоможе Україні з реформою реєстрації лікарських засобів.