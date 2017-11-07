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ЄС хоче скласти список "податкових гаваней"

7 листопада, 2017 - 21:27
Фото Reuters

Європейський Союз планує затвердити "чорний список" так званих податкових гаваней після чергового офшорного скандалу. 

Про це у вівторок за підсумками зустрічі міністрів фінансів країн-членів ЄС повідомив міністр фінансів Естонії Тоомас Тиністе, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

"Ми маємо намір затвердити цей список у грудні", - заявив Тиністе, країна якого нині головує у Євросоюзі.

Він висловив сподівання, що усі члени ЄС підтримають затвердження цього списку.

Джерело: Укрінформ
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