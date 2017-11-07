ЄС хоче скласти список "податкових гаваней"

7 листопада, 2017 - 21:27
Європейський Союз планує затвердити "чорний список" так званих податкових гаваней після чергового офшорного скандалу.
Про це у вівторок за підсумками зустрічі міністрів фінансів країн-членів ЄС повідомив міністр фінансів Естонії Тоомас Тиністе, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.
"Ми маємо намір затвердити цей список у грудні", - заявив Тиністе, країна якого нині головує у Євросоюзі.
Він висловив сподівання, що усі члени ЄС підтримають затвердження цього списку.
Джерело: Укрінформ