ЄС вітає кроки України в напрямку "зеленого зростання"

Європейський союз (ЄС) вітає всі позитивні кроки, зроблені Україною в напрямку "зеленого зростання".

Про це в ході брифінгу з питань "зеленого зростання" та приєднання України до Батумський ініціативи BIG-E заявила глава відділу європейської комісії з питань інтеграції Астрід Ладефогед, передає РБК-Україна.

"На мою думку, зараз дуже позитивний момент для перебування в Києві. Україна зробила цілий ряд позитивних кроків з охорони навколишнього середовища. Ми говоримо не про чисто екологічній порядку денному, ми говоримо про трансформації економіки, про створення нових робочих місць", - сказала вона.

Крім того, вона зазначила, що Євросоюз готовий підтримати всі українські ініціативи.

"Тут не можна обмежитися тільки силами уряду. Ще раз підкреслюю, що ЄС вітає всі позитивні кроки, зроблені Україною в цьому напрямку і готові підтримати всі ініціативи", - сказала вона.