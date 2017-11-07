Єврокомісія пропонує зміни, що суттєво вплинуть на ситуацію з "Північним потоком-2"

Єврокомісія підготувала пропозиції змін до Газової директиви ЄС, щоб поширити європейське законодавство на роботу газопроводу "Північний потік-2", який Росія планує збудувати до Німеччини дном Балтійського моря, повідомляє "Deutsche Welle".

Зокрема, Єврокомісія пропонує змінити визначення поняття "інтерконектор". У чинній директиві воно означає трубопроводи, які пов'язують газотранспортні системи держав-членів ЄС. Зміни визначають інтерконектор як "трубопровід, що перетинає або поєднує кордони між державами-членами чи між державами-членами та третіми країнами до кордону юрисдикції ЄС", пише "Еспресо".

Газова директива внаслідок ухвалення таких змін поширюватиметься на роботу трубопроводів до та з третіх країн, включно з наявними та майбутніми трубопроводами. Таким чином, Єврокомісія поширить свої повноваження і на "Північний потік-2" в разі запуску. У Брюсселі цю пропозицію вважають такою, що може позбавити проект "Північний потік-2" економічного сенсу.

Долю пропозиції вирішуватимуть Європарламент і Рада ЄС. Єврокомісія планує запропонувати її вже в середу, 8 листопада.

Північний потік-2 - магістральний газопровід між Росією та Німеччиною, що проходить дном Балтійського моря. У проекті беруть участь Росія, Німеччина, Нідерланди та Франція. Проти його реалізації виступили країни-транзитери російського газу та країни Балтії.