З будівлі шотландського парламенту евакуювали депутатів, є загроза теракту

7 листопада, 2017 - 15:18
Всіх присутніх у будівлі парламенту Шотландії евакуювали через підозрілий пакет, знайдений на одному з поверхів парламенту. Про це пише The Courier.
"Стався інцидент, який вимагав евакуації будівлі швецького парламенту у Холіруді", - сказав представник парламенту.
MSPs evacuated from Holyrood offices after 'white powder' package opened in Tory Jamie Halcro Johnston's office. pic.twitter.com/YU6O1Igi0k
— andy philip (@andydphilip) November 7, 2017
Кілька спеціалізованих підрозділів були викликані з Едінбургу до будівлі парламенту.
Пакет знайшли на поверсі будівлі, який належить членам партії Торі.
Нагадаємо, міністр Шотландії з питань дитинства подав у відставку.