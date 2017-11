З будівлі шотландського парламенту евакуювали депутатів, є загроза теракту

Всіх присутніх у будівлі парламенту Шотландії евакуювали через підозрілий пакет, знайдений на одному з поверхів парламенту. Про це пише The Courier.

"Стався інцидент, який вимагав евакуації будівлі швецького парламенту у Холіруді", - сказав представник парламенту.

MSPs evacuated from Holyrood offices after 'white powder' package opened in Tory Jamie Halcro Johnston's office. pic.twitter.com/YU6O1Igi0k

— andy philip (@andydphilip) November 7, 2017