З будівлі шотландського парламенту евакуювали депутатів, є загроза теракту

Всіх присутніх у будівлі парламенту Шотландії евакуювали через підозрілий пакет, знайдений на одному з поверхів парламенту. Про це пише The Courier.

"Стався інцидент, який вимагав евакуації будівлі швецького парламенту у Холіруді", - сказав представник парламенту.

MSPs evacuated from Holyrood offices after 'white powder' package opened in Tory Jamie Halcro Johnston's office. pic.twitter.com/YU6O1Igi0k — andy philip (@andydphilip) November 7, 2017

Кілька спеціалізованих підрозділів були викликані з Едінбургу до будівлі парламенту.

Пакет знайшли на поверсі будівлі, який належить членам партії Торі.

Нагадаємо, міністр Шотландії з питань дитинства подав у відставку.