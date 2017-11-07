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З будівлі шотландського парламенту евакуювали депутатів, є загроза теракту

7 листопада, 2017 - 15:18
Фото: The Courier

Всіх присутніх у будівлі парламенту Шотландії евакуювали через підозрілий пакет, знайдений на одному з поверхів парламенту. Про це пише The Courier.

"Стався інцидент, який вимагав евакуації будівлі швецького парламенту у Холіруді", - сказав представник парламенту.

Кілька спеціалізованих підрозділів були викликані з Едінбургу до будівлі парламенту.

Пакет знайшли  на поверсі будівлі, який належить членам партії Торі.

Нагадаємо, міністр Шотландії з питань дитинства подав у відставку.

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