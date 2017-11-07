За день бойовики 6 разів обстріляли позиції ЗСУ

Від початку доби 7 листопада незаконні збройні формування шість разів порушили перемир’я в зоні проведення антитерористичної операції. Унаслідок бойових дій втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Українські воїни тричі застосовували піхотне озброєння на ураження противника.

"Так, на луганському напрямку у першій половині дня проросійські найманці тричі з різних видів гранатометів і стрілецької зброї обстрілювали оборонців Кримського. А під вогнем мінометів калібру 82 міліметри опинились опорні пункти сил АТО біля Луганського і Трьохізбенки", – йдеться у повідомленні.

На приморському напрямку бойовики, згідно з даними штабу, із автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів били по укріпленнях сил АТО неподалік Невельського.