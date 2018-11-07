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Amazon і Miсrosoft контролюють більше 50% українського ринку хмарних сервісів

7 листопада, 2018 - 20:26
Фото Reuters

Український ринок публічних хмарних сервісів за підсумками 2018 року зросте на 19% складе близько $20 млн. Таку кількість грошей витратять користувачі.

Про це йдеться у попередніх даних компанії IDC, пише liga.net.

Основними постачальниками публічних хмарних послуг в Україні як і раніше є іноземні провайдери - їх частка на нашому ринку наближається до 75%. Згідно з даними IDC, на Amazon Web Services припадає 29% нашого ринку хмар ($4,7 млн), на Microsoft Azure - 27% ($4,4 млн), Lattelecom - 10% ($1,6 млн). Українські провайдери хмар задовольняються малим: Де Ново - 11% ($1,9 млн), GigaCloud - 3% ($0,6 млн)

Очікується, що ринок центрів обробки даних при цьому виросте у 2018 році на 7,7% - до $16,9 млн

Також наголошується, що у минулому, 2017 році, обсяг українського ринку публічних інфраструктурних хмар вперше перевищив розміри ринку традиційних сервісів ЦОД (таких, як Colocation).

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