Балуха перевели з карантину до бараку, - Чийгоз

Незаконно ув'язненого у Керченській колонії №2 українського активіста Володимира Балуха перевели з карантину до бараку. Про це в середу «Крим.Реалії» повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

"Балуха з карантину перевели до загального бараку. Наразі інформації про загрозу його життю немає. Стан здоров'я задовільний. Голодування поки не поновлював", - розповів Чийгоз.

Раніше адвокат Дмитро Дінзе та архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент не змогли відвідати Балуха через те, що він знаходився на карантині у Керченській колонії №2.

Раніше стало відомо, що Балух вирішив тимчасово припинити голодування. За даними Дінзе, у Балуха після понад 200 днів голодування є підозра на виразку чи панкреатит.

Перед цим підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом'якшив вирок засудженому до 5 років колонії Володимиру Балуху, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії та штрафу у розмірі 10 тисяч рублів(близько 4 тис. грн). Активіста засудили до такого тюремного терміну за сукупністю двох кримінальних справ.

Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня 2018 року. Після місяця повної відмови ув'язненого від їжі кримський архієпископ Климент переконав Балуха вживати мінімальний набір продуктів (дві склянки вівсяного киселю, 50-70 грамів сухарів із чорного хліба і чай з медом), який підтримував «балансування на нульовій позначці».

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе активіст, 90 патронів та кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який знаходився у дворі його будинку.