Бойовики готуються до "виборів" в ОРДЛО: стягують танки й артилерію

Перед проведенням виборів в ОРДЛО бойовики стягують до Донецька танки й артилерію. Про це повідомили в прес-центрі Операції об'єднаних сил з посиланням на дані ОБСЄ.

"Так, 3 листопада цього року в Донецьку БПЛА СММ ОБСЄ зафіксував 27 танків Т-72, дві 122-мм самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика", одну 152-мм самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С", 32 одиниці БМП і шість бронетранспортерів", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше бойовики анонсували проведення "виборів" на території "ДНР" і "ЛНР" 11 листопада 2018 року. Так звана "Донецька народна республіка" планує провести "вибори" ватажка у зв'язку із загибеллю Олександра Захарченка. Президент України Петро Порошенко заявляв, що вибори в ОРДЛО не матимуть жодних правових наслідків і їх не буде визнано міжнародним співтовариством. Крім цього, Порошенко очікує запровадження нових санкцій проти РФ через вибори в ОРДЛО.

Водночас російська делегація на переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську офіційно заявила про визнання виборів на окупованому Донбасі.