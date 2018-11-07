Число жертв від обвалення будинків у Марселі збільшилось до 6 людей

Кількість загиблих, знайдених під уламками після обвалення будинків у Марселі, зросла до шести людей. Про це пише ЄП з посиланням на Reuters.

Два будинки (5 і 6 поверхів) обвалилися зранку 5 листопада на вулиці Обань в центрі Марселя, неподалік Старого порту. Рятувальникам вдалося виявити тіла чотирьох чоловіків і двох жінок.

За словами прокурора Ксав’є Тарабе, на момент обвалу "з дуже високою ймовірністю" в будинках перебували восьмеро осіб.

Одна з будівель була в аварійному стані, її мешканців виселили. Втім, за словами сусідів, у ній на момент трагедії могли перебувати бездомні.

За даними 2015 року, приблизно 100 тис. мешканців Марселя мешкають у житлі, яке несе загрозу для їхнього здоров'я чи безпеки.