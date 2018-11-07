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День в ООС: Бойовики 7 разів обстріляли позиції ЗСУ

7 листопада, 2018 - 19:26
Фото Reuters

У середу, 7 листопада, бойовики сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один військовослужбовець отримав поранення.

За даними штабу ООС, один раз терористи застосовували озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Бойовики, в основному, вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Павлополя терористи застосували міномети калібру 82 міліметри, озброєння БМП та зенітну установку ЗУ-23-2.  Окрім того, російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Вільний, Зайцеве, Піски, Красногорівка та Гнутове. 

У штабі додали, що сили ООС застосовують наявні сили та засоби для стабілізації ситуації, проте готові і до більш активних заходів. Загалом, ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил.

Джерело: День

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