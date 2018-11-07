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Держдеп США закликав Європу не послаблювати санкції проти РФ

7 листопада, 2018 - 13:55
Фото Reuters

Державний департамент США наголошує, що Європа не повинна послаблювати санкції проти Росії. Про це заявив у Брюсселі заступник директора служби планування політики Держдепу Девід Тесслер, передає AFP.

Американський чиновник попередив, що Москва демонструє "чітку наявну небезпеку" для Заходу, і що ця ситуація "стає гіршою, а не кращою".

Девід заявив журналістам, що проти Москви розглядаються нові санкції  за хімічну атаку на Скрипалів у Великій Британії. Він також додав, що успіх санкцій проти Росії залежить від тісної координації з Європою і протягом останніх 18 місяців він подорожував європейськими столицями, щоб зберігати цей тиск.

"Наші санкції повинні залишатися сильними, поки ми не побачимо змін у поведінці в Москві, на які ми всі чекаємо. Ми не віримо в будь-яке ослаблення санкцій, поки не відбудеться повна зміна поведінки, повне виконання російських зобов'язань", - сказав Тесслер.

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