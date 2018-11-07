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Доба у зоні ООС: 10 ворожих обстрілів, 1 український воїн був поранений

7 листопада, 2018 - 08:51
Фото: mil.gov.ua

Упродовж минулої доби, 06 листопада, бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Про це повідомляє прес-центр ООС.

“Противник 10 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 1 раз із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, російські окупаційні війська обстрілювали позиції Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Зайцеве, Шуми, Новгородське, Верхньоторецьке, Піски, Красногорівка, Старогнатівка та Павлопіль.

На Донецькому напрямку, в районі населеного пункту Красногорівка противник застосовував міномети калібру 82 мм.

Для вогневого впливу, окупанти, в основному, використовували гранатомети та великокаліберні кулемети. Підрозділи Об'єднаних сил діяли адекватно ситуації.

У штабі повідомили, що упродовж минулої доби один військовослужбовець Об’єднаних сил був поранений.

Протягом поточної доби противник вогонь по наших позиціях не відкривав.

Джерело: День

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