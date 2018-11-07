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Кабмін планує розвивати інновації

7 листопада, 2018 - 21:49
Фото з архіву "Дня"

Кабінет міністрів вирішив створити Фонд розвитку інновацій.

Таке рішення було прийнято Кабміном з урахуванням доопрацювання державно-фінансовим департаментом секретаріату Кабміну в триденний термін, передає Інтерфакс-Україна.

Очікується, що фонд забезпечить стимулювання інноваційної діяльності в Україні, комерціалізацію результатів науково-технічних розробок, вихід на ринок нових товарів і послуг, забезпечить надання фінансової підтримки інноваційних компаній і проектів, а також сприятиме пошуку та залученню інвестицій в такі проекти.

Крім того, у пояснювальній записці до проекту постанови Кабміну, текст якої має в своєму розпорядженні агентство, відзначається, що у держбюджеті на 2018 рік передбачено 50 млн грн на забезпечення функціонування Фонду розвитку інновацій, розпорядником яких призначений госфіндепартамент секретаріату Кабміну.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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