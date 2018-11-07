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Кабмін виділить 500 млн гривень на виплату заробітної платні шахтарям

7 листопада, 2018 - 13:18

Прем`єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд виділить 500 млн гривень на виплату заробітної платні шахтарям. Про це він повідомив під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.

Гройсман сказав, що кошти будуть виділені для виплати заборгованості по заробітній платні шахтарів та покриття збитків шахт, які знаходяться у державній власності.

"Ми приймаємо низку важливих рішень. Наприклад, про виділення 500 млн коштів для покриття збитків на виплату заробітної плати та покриття збитків шахт, які знаходяться у державній власності. Це дозволить утримувати ситуацію щодо виплати заробітної плати".

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