Ми не допоможемо людям, роблячи за них те, що вони могли б зробити самі.
Авраам Лінкольн, 16-й президент США, перший президент від Республіканської партії, визволитель американських рабів, національний герой США

Латвія хоче відкрити на Донеччині консульство і переймати досвід опору РФ

7 листопада, 2018 - 16:07
Фото Reuters

Латвія запланувала відкрити консульство на Донбасі та перейняти досвід України в опорі російській агресії.

Про це повідомляє голова Донеччини Олександр Куць у Facebook.

“Представники Національної Гвардії та  Збройних сил Латвійської Республіки, які увійшли до складу делегації, зазначили, що приїхали в Україну повчитися й перейняти досвід – зокрема, управлінський та військовий, набутий Україною за роки опору російській збройній агресії”, – пише він.

У ході зустрічі сторони домовилися про обмін досвідом щодо створення загонів самооборони, організації роботи військово-цивільних адміністрацій та військових капеланів.

Нині між нашими країнами йде активна співпраця у гуманітарній сфері щодо організації відпочинку для дітей загиблих українських військових та реабілітації поранених.

“Латвія від початку збройної агресії Росії проти України твердо стоїть на позиціях відновлення миру і територіальної цілісності нашої держави й всіляко цьому сприяє”, – зазначив голова Донеччини.

Джерело: День

Більше новин

Число жертв від обвалення будинків у Марселі збільшилось до 6 людей
Держдеп США закликав Європу не послаблювати санкції проти РФ
Канада і ЄС мають спільні погляди на ситуацію в Україні
Члени ЄП закликали Німеччину змінити політику щодо "Північного потоку-2", - ЗМІ
Прем'єр Албанії звинуватив президента країни у порушенні конституції
В Естонії порушникам швидкості руху почали вручати картки донорів органів

Новини партнерів

Loading...