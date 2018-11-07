Латвія хоче відкрити на Донеччині консульство і переймати досвід опору РФ

Латвія запланувала відкрити консульство на Донбасі та перейняти досвід України в опорі російській агресії.

Про це повідомляє голова Донеччини Олександр Куць у Facebook.

“Представники Національної Гвардії та Збройних сил Латвійської Республіки, які увійшли до складу делегації, зазначили, що приїхали в Україну повчитися й перейняти досвід – зокрема, управлінський та військовий, набутий Україною за роки опору російській збройній агресії”, – пише він.

У ході зустрічі сторони домовилися про обмін досвідом щодо створення загонів самооборони, організації роботи військово-цивільних адміністрацій та військових капеланів.

Нині між нашими країнами йде активна співпраця у гуманітарній сфері щодо організації відпочинку для дітей загиблих українських військових та реабілітації поранених.

“Латвія від початку збройної агресії Росії проти України твердо стоїть на позиціях відновлення миру і територіальної цілісності нашої держави й всіляко цьому сприяє”, – зазначив голова Донеччини.